В Ростовской области сотрудники Центра кинологической службы провели экскурсию для учащихся техникума

Сотрудники Центра кинологической службы Управления МВД России по городу Таганрогу в целях организовали для учащихся отделения «Кинология» ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления» ознакомительную экскурсию и поближе познакомили с четвероногими напарниками.