В Ростовской области сотрудники Центра кинологической службы провели экскурсию для учащихся техникума

Сотрудники Центра кинологической службы Управления МВД России по городу Таганрогу в целях организовали для учащихся отделения «Кинология» ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления» ознакомительную экскурсию и поближе познакомили с четвероногими напарниками.
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