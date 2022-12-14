С помощью нового оборудования в Костроме будут делать асфальт качественнее

После его приобретения будут изготавливать новые строительные смеси современного качества. Фото: из открытых источников В дорожно-строительной лаборатории МКУ «Дорожное хозяйство» появится новое измерительное оборудование: анализатор содержания битума, прибор стандартного уплотнения грунта, автоматический лабораторный смеситель, универсальная установка для испытания асфальтобетона на колееобразование, комплекс гидравлических испытательных прессов и другое оборудование, а также стол для гидростатического взвешивания.