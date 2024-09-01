Ирина Болгар заявила, что Павел Дуров оставил без финансовой помощи троих детей

Называющая себя матерью трёх детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что после того, как она в 2022 году отказалась переехать с детьми в ОАЭ, бизнесмен заблокировал карты для семейных расходов, а также хотел помешать оставаться ей с детьми в Европе.