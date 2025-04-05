С 4 по 18 апреля в Бобруйском районе проходит областная антинаркотическая акция ´Вместе´.Главная цель - привлечь внимание подростков, родителей и педагогов к проблеме наркотиков, сформировать у несовершеннолетних устойчивое неприятие наркопотребления и популяризировать здоровый образ жизни.