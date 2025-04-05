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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Антинаркотическая акция ´Вместе.

Антинаркотическая акция ´Вместе.

С 4 по 18 апреля в Бобруйском районе проходит областная антинаркотическая акция ´Вместе´.Главная цель - привлечь внимание подростков, родителей и педагогов к проблеме наркотиков, сформировать у несовершеннолетних устойчивое неприятие наркопотребления и популяризировать здоровый образ жизни.

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