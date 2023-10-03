Военкоры сообщили о мощном контрударе ВС РФ на участке Работино-Вербовое. Видео

ВС РФ нанесли мощный контрудар по украинским военным. Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово покидают свои позиции в районе сел Работино и Вербовое (Запорожская область) из-за артиллерийского обстрела со стороны российских бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии