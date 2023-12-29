В Омской области прошла облава на незаконных мигрантов

Несколько приезжих будут оштрафованы и выдворены за пределы РоссииВ Омской области прошла облава на незаконных мигрантов: полицейские в ходе операции "Фиктивная регистрация" проверили торговые, транспортные и сельскохозяйственные предприятия региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии