Ветеринар Гуляева перечислила особенности собак пхунсан, подаренных Путину

МОСКВА, 20 июня, ФедералПресс. Собаки северокорейской породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому коллеге Владимиру Путину, обладают рядом особенностей, которые обязательно нужно учитывать при уходе.
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