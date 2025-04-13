Освобожденные в Тунисе россияне вернулись домой после пяти месяцев тюрьмы

Россияне, освобожденные в Тунисе, что содержались в местной тюрьме как «особо опасные преступники». Их задержали по подозрению в причастности к терроризму и шпионажу, полиция нашла в их вещах профессиональное оборудование для съемки.
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