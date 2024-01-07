Погода в Крыму 8 января: тепло и дождливо

В Крыму 8 января ожидается местами небольшой дождь, воздух прогреется до +11. В Симферополе пасмурно, днём до +9, ночью до +3.
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