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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В международный регистрируемый пул допинг-тестирования включено больше российских лыжников, чем норвежских

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).  В международный регистрируемый пул включены 19 россиян: Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Наталья Терентьева, Глеб Ретивых, Анастасия Прокофьева, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

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