Железный крест. Самая известная и престижная награда Германии

Из истории награды. Пруссия и Второй рейх Железный крест был учреждён 10 марта 1813 года во время войны за освобождение Прусского королевства от армии Наполеона.
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