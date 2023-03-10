Военное обозрение

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Железный крест. Самая известная и престижная награда Германии

Железный крест. Самая известная и престижная награда Германии

Из истории награды. Пруссия и Второй рейх Железный крест был учреждён 10 марта 1813 года во время войны за освобождение Прусского королевства от армии Наполеона.

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