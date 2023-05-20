В Казахстане задержали главаря ОПГ, которого разыскивал Интерпол

Задержанный мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и не только.Сотрудники миграционной службы, а также оперативники криминальной полиции Алматы задержали подданного одного из соседних государств, разыскиваемого Интерполом.
Задержанный мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и не только.Сотрудники миграционной службы, а также оперативники криминальной полиции Алматы задержали подданного одного из соседних государств, разыскиваемого Интерполом.
Свежие комментарии