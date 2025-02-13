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«Теперь это мир Путина и Трампа»: в Британии крайне разочарованы итогами разговора президентов США и России

«Теперь это мир Путина и Трампа»: в Британии крайне разочарованы итогами разговора президентов США и России

Британское издание  The Telegraph выпустило крайне пессимистический материал, комментируя состоявшийся сегодня телефонный разговор Трампа с Путиным.

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Комментарии
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C
Caltar
&quot;Спасибо провидению, которое в послало России Путина Владимира Владимировича, человека с колоссальной чекистской выдержкой, очень целенаправленного в достижении положительных жизненных моментов для России и её народов.&quot;-это точно,выдержка у него ещё та... Прошло три года,,как проводится СВО и результатов пока ни хрена толком не видно,да и чем в конце всё окончится тоже не понятно! Ведь возможен ещё один &quot;добрый жест&quot;,как это было с отводом войск от Киева,а стояли в 15-20 километрах от него и ни один идиот на Западе не думал тявкать в нашу сторону и посылать вооружение в Залежалую,ну а потом рассказывать,что &quot;нас&quot; обманули... ВОВ,на которую так любят многие ссылаться,шла четыре года,скоро и СВО столько же тянуться будет.КТО тоже не понятно сколько продлится и не понятно с какого хрена нападение на страну обозвали КонтрТеррористической Операцией и до сих пор не объявили войну Залежалой,как это сделала бы нормальная,уважающая себя страна. За это тоже сказать спасибо харанту,не говоря уже о бардаке в стране с кишлачноаульной мразью, или &quot;это другое&quot;?
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20 час.
Н
Наталия
Кислой мордой мелкобритишей удовлетворена!!!
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19 час.
ромыч777
С тех пор как они гитлера накачивали ни че не изменилось, при том что весь постсоветский чиновничий олигархат накачивал их уворованных у народов баблом.
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6 час.
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