C

Caltar

"Спасибо провидению, которое в послало России Путина Владимира Владимировича, человека с колоссальной чекистской выдержкой, очень целенаправленного в достижении положительных жизненных моментов для России и её народов."-это точно,выдержка у него ещё та... Прошло три года,,как проводится СВО и результатов пока ни хрена толком не видно,да и чем в конце всё окончится тоже не понятно! Ведь возможен ещё один "добрый жест",как это было с отводом войск от Киева,а стояли в 15-20 километрах от него и ни один идиот на Западе не думал тявкать в нашу сторону и посылать вооружение в Залежалую,ну а потом рассказывать,что "нас" обманули... ВОВ,на которую так любят многие ссылаться,шла четыре года,скоро и СВО столько же тянуться будет.КТО тоже не понятно сколько продлится и не понятно с какого хрена нападение на страну обозвали КонтрТеррористической Операцией и до сих пор не объявили войну Залежалой,как это сделала бы нормальная,уважающая себя страна. За это тоже сказать спасибо харанту,не говоря уже о бардаке в стране с кишлачноаульной мразью, или "это другое"?