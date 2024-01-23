Братья Костомаровы пробуют свои силы в синхронном плавании

Переживший ампутацию ног и кистей рук фигурист Роман Костомаров набирается сил на морском курорте. На Мальдивах компанию олимпийскому чемпиону по танцам на льду составили его жена Оксана Домнина и брат Денис.
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