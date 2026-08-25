Ekonomim: поставки оружия Украине могут охладить отношения России и Турции

Передача Турцией оружия НАТО Украине может привести к ухудшению российско-турецких отношений. Москва пока не получила ответа от США и Турции на запрос предоставить разъяснения в связи с возможной передачей Украине американского оружия.
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