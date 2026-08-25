НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

78 подписчиков

Ekonomim: поставки оружия Украине могут охладить отношения России и Турции

Ekonomim: поставки оружия Украине могут охладить отношения России и Турции

Передача Турцией оружия НАТО Украине может привести к ухудшению российско-турецких отношений. Москва пока не получила ответа от США и Турции на запрос предоставить разъяснения в связи с возможной передачей Украине американского оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии