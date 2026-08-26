«Уральские локомотивы» начали комплектовать первые высокоскоростные поезда

ВСМ Москва — Санкт-Петербург должны запустить в 2028 году По заявлению Минтранса РФ, на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме началась комплектация вагонов первых российских поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ).
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