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Скандал с ДНК-тестом: Павел Прилучный под огнем критики из-за подозрений в родстве с сыном

Скандал с ДНК-тестом: Павел Прилучный под огнем критики из-за подозрений в родстве с сыном

Павел Прилучный оказался в центре скандала, который угрожает его репутации. С момента развода с Агатой Муцениеце прошло уже более четырех лет, но экс-супруги до сих пор не могут наладить нормальный диалог.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да мальчик ВЫЛИТЫЙ ОТЕЦ!! Что там Прилучный выдумывает?...  С ума сошел, что ли?
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17 час.
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