Скандал с ДНК-тестом: Павел Прилучный под огнем критики из-за подозрений в родстве с сыном

Павел Прилучный оказался в центре скандала, который угрожает его репутации. С момента развода с Агатой Муцениеце прошло уже более четырех лет, но экс-супруги до сих пор не могут наладить нормальный диалог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии