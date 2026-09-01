Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по ДНР присоединились к акции «День донора»

Полицейские традиционно проявляют высокую социальную ответственность и осознание важности донорства, поэтому добровольно и регулярно приходят на станцию переливания крови для проведения донаций.

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