«Будет горячо»: эксперты предсказали ход конфликта Индии и Пакистана

Вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном существенно обострился после того, как 22 апреля 2025 года группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир.
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