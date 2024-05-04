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«Матч ТВ» и «Броуки» встретятся в Медиалиге в Туле

4 мая, суббота «Матч ТВ» – «БроукБойз», начало в 18:00 Матч пройдет в Туле, на стадионе «Центральный» Примечание: время начала матча – московское.

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