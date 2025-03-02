«Гонка будет интересной». Роберт Шварцман провёл дебютную квалификацию в IndyCar

«Гонка будет интересной». Роберт Шварцман провёл дебютную квалификацию в IndyCarPrema RacingВоспитанник программы поддержки российского автоспорта SMP Racing и экс-участник гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман готовится к дебюту в IndyCar.
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