Главе Минпромторга в НАМИ показали российские новинки

Зампред Правительства РФ –глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Государственный научный центр ФГУП «НАМИ», на площадке которого ознакомился с актуальными разработками научно-инженерного центра, а также провёл рабочее совещание о перспективах развития проекта Aurus.
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