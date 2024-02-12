Главе Минпромторга в НАМИ показали российские новинки

Зампред Правительства РФ –глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Государственный научный центр ФГУП «НАМИ», на площадке которого ознакомился с актуальными разработками научно-инженерного центра, а также провёл рабочее совещание о перспективах развития проекта Aurus.