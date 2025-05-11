Карин Кнайсль: «Есть только один вид дипломатии: прямой диалог вопреки всем обстоятельствам»

Экс-глава МИД Австрии прокомментировала заявление Путина о переговорах с Украиной Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала сделанное президентом Путиным заявление о мирных переговорах в Стамбуле.
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