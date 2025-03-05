Стали известны самые распространенные автомобили в парках юрлиц

В рамках подготовки отчета «Корпоративный автопарк Российской Федерации по состоянию на 1 января 2025 года» эксперты агентства «АВТОСТАТ» исследовали, какие легковые автомобили чаще всего находятся в собственности юридических лиц.
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