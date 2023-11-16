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Лучшие моменты четверга на итоговом турнире ATP: Синнер и Джокович вышли в полуфинал

Лучшие моменты четверга на итоговом турнире ATP: Синнер и Джокович вышли в полуфинал

Tennis TV опубликовал лучшие момент пятого игрового дня на итоговом турнире ATP. В первом матче Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача – 7:6(1), 4:6, 6:1.

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