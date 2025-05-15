Флик выиграл три трофея с «Барсой» в первом сезоне – Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. С «Баварией» тренер брал 7 трофеев

Немецкий специалист привел команду к победе в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке Испании. Отметим, что за два сезона в «Баварии», которую Флик возглавлял с 2019 по 2021 год, он взял семь трофеев: дважды – чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.