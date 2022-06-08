Илон Маск заявил, что IPO провайдера спутниковой связи Starlink состоится не ранее чем через три года

В июне прошлого года Илон Маск (Elon Musk) выразил надежду, что в 2022 году бизнес Starlink выйдет на безубыточность, после чего можно будет подумать о выводе акций этого провайдера спутниковой связи на публичный фондовый рынок.
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