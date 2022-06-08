Мировое обозрение

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Илон Маск заявил, что IPO провайдера спутниковой связи Starlink состоится не ранее чем через три года

Илон Маск заявил, что IPO провайдера спутниковой связи Starlink состоится не ранее чем через три года

В июне прошлого года Илон Маск (Elon Musk) выразил надежду, что в 2022 году бизнес Starlink выйдет на безубыточность, после чего можно будет подумать о выводе акций этого провайдера спутниковой связи на публичный фондовый рынок.

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