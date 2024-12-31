ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Это перекресток улицы Мира с пер. Красноармейским. Как говорится, до беды один шаг.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Это перекресток улицы Мира с пер. Красноармейским. Как говорится, до беды один шаг.