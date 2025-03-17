Трамп увязал приглашение Путина в Белый дом с окончанием конфликта на Украине

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент США Дональд Трамп указал, что обсуждать приглашение российского лидера Владимира Путина в американский Белый дом можно будет только после урегулирования украинского конфликта.
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