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Трамп увязал приглашение Путина в Белый дом с окончанием конфликта на Украине

Трамп увязал приглашение Путина в Белый дом с окончанием конфликта на Украине

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент США Дональд Трамп указал, что обсуждать приглашение российского лидера Владимира Путина в американский Белый дом можно будет только после урегулирования украинского конфликта.

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