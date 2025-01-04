Заноза
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Заноза

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Кейнс и австрийская школа экономики

Кейнс и австрийская школа экономики

  Александр Роджерс Какой-то Роджерс на праздниках немного увлёкся винтажными записями. Сначала смотрел несколько интервью Карла Густава нашего Юнга, а затем мне попались записи выступлений, кхм, «экономистов» Милтона Фридмана и Фридриха фон Хайека.

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