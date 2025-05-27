Хозяйства РТ получат поддержку в приобретении конематок и строительстве конюшен

Автор: Надежда ГордееваВ Татарстане подготовят программу по развитию коневодства. Предполагается, что хозяйства получат поддержку на приобретение товарных конематок за пределами республики и на строительство конюшен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии