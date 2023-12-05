18-летний повар из Алтайского края вылетел с шоу "Битва шефов"

На первом этапе участники должны были приготовить сыр из дичи, однако по решению Константина Ивлева Тюленев это испытание не прошел 18-летний повар из Алтайского края Владислав Тюленев покинул кулинарное шоу "Битва шефов" после первого тура.
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