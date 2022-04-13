Несекретные материалы

13 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шохин
    Гена! Ведь известно,что каждый судит о других в меру своей испорченности и видит то.что больше всего его интересует.У...Деньги есть. Росс...
  • Геннадий Сытник
    Не военный и пока не пенсионер, хотя рядом. Но, не скулю по пабликам за свою пенсию. А хлебальничек таки скрыт от все...Деньги есть. Росс...
  • Nikolay Kuchkov
    Чистить только до конца-до западных границ,затем военная комендатура.протекторат России.территория бывшей Украины вкл...Выбора нет: почем...

К границам Украины стягивается боевая техника Альянса

К границам Украины стягивается боевая техника Альянса

Западные страны предпринимают активные действия для оказания военной и финансовой помощи Киеву. Однако в последнее время НАТО пытается еще более обострить отношения с Россией, стягивая к западным границам Украины свою тяжелую военную технику.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх