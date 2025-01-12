Депутаты намерены запретить использовать в рекламе образ семьи, где меньше трёх детей

Таким образом парламентарии намерены повышать рождаемость и позитивный образ многодетной семьи.Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, а также его коллеги из ЛДПР решили сделать очередную попытку поднять рождаемость в стране и намерены 13 января внести на рассмотрение палаты законопроект, который запретит использовать в рекламе образ семьи, в которой меньше трёх детей.