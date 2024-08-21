В «Зените» высказались о травмах Вендела и Глушенкова перед матчем со «Спартаком»

Заявление сделал Виллиам де Оливейра Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на травмы Вендела и Глушенкова перед матчем против «Спартака» в 6-м туре Российской премьер-Лиги.
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