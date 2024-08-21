НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

103 подписчика

В «Зените» высказались о травмах Вендела и Глушенкова перед матчем со «Спартаком»

В «Зените» высказались о травмах Вендела и Глушенкова перед матчем со «Спартаком»

Заявление сделал Виллиам де Оливейра Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на травмы Вендела и Глушенкова перед матчем против «Спартака» в 6-м туре Российской премьер-Лиги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх