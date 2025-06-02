Пост главного тренера СКА покидает Роман Ротенберг «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщает, что официальную информацию об уходе Ротенберга объявят 2 июня, позднее.
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Пост главного тренера СКА покидает Роман Ротенберг «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщает, что официальную информацию об уходе Ротенберга объявят 2 июня, позднее.