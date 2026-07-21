Крупнейший обзор ВОЗ за 28 лет не нашел связи между мобильными телефонами и раком мозга

Анализ охватил 63 независимых исследования, проводимых по всему миру с 1994 по 2022 год. Ученые пристально исследовали воздействие радиочастотного электромагнитного поля, создаваемого смартфонами, беспроводными сетями Wi-Fi, радиовышками и детскими радионянями.