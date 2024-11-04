В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину.
В США раскрыли, как «ультиматум» Трампа завершит конфликт на Украине
Комментарии
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Александр24
Популистская болтовня. Зеленского Трамп и может ещё попугать, а уж Путина-то... По-моему, новых санкций и придумать уже невозможно. Так что, не знаю, чем он ещё хочет напугать нас. Даже интересно - ждём с нетерпением.
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3 час.
Катерина
Да ладно... хотели бы убить, так убили бы...
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3 час.
Катерина
Кто-то из наших сказал, что у деда Дони предвыборная горячка...
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3 час.
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