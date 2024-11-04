В США раскрыли, как «ультиматум» Трампа завершит конфликт на Украине

А

Александр24

Популистская болтовня. Зеленского Трамп и может ещё попугать, а уж Путина-то... По-моему, новых санкций и придумать уже невозможно. Так что, не знаю, чем он ещё хочет напугать нас. Даже интересно - ждём с нетерпением.