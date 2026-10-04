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Дубль Чернышова и 32 сейва Аскарова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес», у Панарина гол и ассист

Дубль Чернышова и 32 сейва Аскарова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес», у Панарина гол и ассист

В ночь на 4 октября (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Лос-Анджелес Кингз».

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