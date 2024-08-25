В Россию приехал новый рамный внедорожник крупнее и дешевле, чем Land Cruiser 300

Российский рынок внедорожников пополнился новым игроком – . Этот рамный гигант, заметно превосходящий по размерам даже легендарный Land Cruiser 300, уже доступен для заказа по весьма привлекательной цене.
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