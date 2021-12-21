Эксперты назвали самые вредные для здоровья пожилых людей привычки

Специалисты перечислили пищевые привычки, которые особенно негативно сказываются на пожилых людях.Врачи назвали несколько пищевых привычек, которые не полезны и для молодых людей, а для людей в возрасте старше 60 лет они могут быть просто опасны.
Специалисты перечислили пищевые привычки, которые особенно негативно сказываются на пожилых людях.Врачи назвали несколько пищевых привычек, которые не полезны и для молодых людей, а для людей в возрасте старше 60 лет они могут быть просто опасны.
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