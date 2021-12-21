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Эксперты назвали самые вредные для здоровья пожилых людей привычки

Эксперты назвали самые вредные для здоровья пожилых людей привычки

Специалисты перечислили пищевые привычки, которые особенно негативно сказываются на пожилых людях.Врачи назвали несколько пищевых привычек, которые не полезны и для молодых людей, а для людей в возрасте старше 60 лет они могут быть просто опасны.

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