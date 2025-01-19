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Чиновнице из подмосковной Рузы назначили домашний арест по делу о взятке

Чиновнице из подмосковной Рузы назначили домашний арест по делу о взятке

Суд назначил замглаве администрации городского округа Руза в Подмосковье, которую обвиняют во взяточничестве, домашний арест, она признала свою вину, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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