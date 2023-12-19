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ВК Пресс

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ВСУ бросили под Донецк большие резервы: недавно мобилизованные без мотивации сразу сдаются

ВСУ бросили под Донецк большие резервы: недавно мобилизованные без мотивации сразу сдаются

Большая часть переброшенных бойцов — недавно мобилизованные с низким уровнем подготовки. Вчера глава СБУ Буданов заявил, что ВСУ насчитывает 1,1 млн человек.

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Комментарии
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С
Сергей
за миллиарды зеленина не каждый готов подохнуть, прозревают потихоньку
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18 час.
МЗ
Матвей Зайчиков
Как раз мобилизованные хохлы понимают за что воюют- за ебаного Бандеру и нацистким режим в отличии тупорылова Буданова( гореть этой нацисткой тваре в Аду) который не понимает этого, по этому хохломобилизованные и сдаются и правильно делают, умирать за нацисткую хунту и бандеровшину не хотят
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15 час.

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