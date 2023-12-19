ВСУ бросили под Донецк большие резервы: недавно мобилизованные без мотивации сразу сдаются

МЗ

Матвей Зайчиков

Как раз мобилизованные хохлы понимают за что воюют- за ебаного Бандеру и нацистким режим в отличии тупорылова Буданова( гореть этой нацисткой тваре в Аду) который не понимает этого, по этому хохломобилизованные и сдаются и правильно делают, умирать за нацисткую хунту и бандеровшину не хотят