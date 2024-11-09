Понять и не прощать

Ростислав Ищенко 9 ноября 2024 г. Среднестатистический человек чванлив. Потому что глуп. В своё время родители дома и государство в школе научили его, что в жизни надо чего-то добиться и затем гордиться этими достижениями.
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