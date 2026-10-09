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После тяжёлого развода родила третьего ребёнка, но даже с новым мужем не высыпается: как изменилась жизнь Агаты Муцениеце

После тяжёлого развода родила третьего ребёнка, но даже с новым мужем не высыпается: как изменилась жизнь Агаты Муцениеце

«Это непросто. Мы не спим», — с улыбкой призналась Агата Муцениеце, когда журналисты спросили, как ей удаётся совмещать работу и заботу о младшей дочери Рядом находился её муж, музыкант Пётр Дранга.

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