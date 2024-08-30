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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Хлеб, который не купишь в пекарне. С сыром и чесноком, мягкий — съедаются даже крошки (из простых ингредиентов)

Этот домашний хлеб получается такой вкусный и ароматный! Ни в одной пекарне такого не найдешь! Кто пробовал этот сырный хлеб, сразу же выпрашивал у меня рецепт, потому что это невероятно вкусно! Он хорош и в горячем и в холодном виде.

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