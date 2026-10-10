МЧС Дагестана сообщило о тлении отходов на окраине Махачкалы

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов зафиксировано на окраине Махачкалы. Общее тление охватывает около 300 квадратных метров.
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