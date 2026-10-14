Ограничения коснутся домов на улицах Механизаторов, Северной, Тарутинской, Тульской, Пестеля и другихС 9:00 до 12:00 15 октября из-за ремонтных работ в Калуге не будет света в домах №17 по улице Механизаторов, №№96, 90-124 и 73-101 по.