Доказать, что дома все спокойно, SHAMAN решил прямо в кадре. На съемках шоу «Кстати» — премьера выпуска в VK Видео 17 октября — певец предложил позвонить супруге, и Екатерина Мизулина вышла на связь по видеосвязи из Красноярска.