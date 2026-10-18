Конфликт в Йемене все сильнее проецируется на саудовскую территорию. После неудачных попыток контрнаступления поддерживаемых Эр-Риядом правительственных сил на позиции движения «Ансар Аллах» (хуситов) противники саудовской короны серьезно усилили удары по соседу.